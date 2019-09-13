Haberler » 3. Sayfa » Haber

Evden hırsızlık yapan 1 şüpheli yakalandı

Bingöl'de bir evden hırsızlık yapan 3 şüpheliden 1'i polisin çalışmasıyla yakalandı.

13.09.2019 15:08Evden hırsızlık yapan 1 şüpheli yakalandı
Bingöl'de bir evden hırsızlık yapan 3 şüpheliden 1'i polisin çalışmasıyla yakalandı.

Olay, Genç ilçesi Kültür Mahallesi'nde bir evde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, gece yarısı eve giren 3 şüpheli 3 bin TL nakit para ile cep telefonu çaldı. O sıra da ev sahibi S.D. uyanarak hırsızlarla yüz yüze geldi. Ev sahibini gören hırsızlar hızla kaçtı. S.D. ise durumu hemen polise bildirdi. Polis, hırsızların Diyarbakır'dan geldiğini belirledi. Bingöl ve Diyarbakır polisinin çalışmasıyla 3 şüpheliden 1'i yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmanın sürdüğü öğrenildi. - BİNGÖL

Kültür Mahallesi, Bingöl, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:18 Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı
16:14 Alanya'da 2 yabancı turist yaşamını yitirdi
16:05 Emekli başçavuşa FETÖ gözaltısı
16:04 Yan baktın kavgası kamerada
16:03 Sahte polislerin yaptığı 400 bin liralık vurguna, gerçek polisler engel oldu
16:01 Varto'da yangın
15:55 Antalya'da şüpheli çanta paniği