Evden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde evden hırsızlık yapan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
03.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:13
Edinilen bilgiye göre, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışma ve analiz sonucunda 2 şüpheliyi tespit eden ekipler, şahısları yakalamak için belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi yakaladı.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN
Kaynak: İHA