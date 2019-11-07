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Evden hırsızlık yapan 2 şahıs adliyede

Samsun'da girdikleri evden ziynet eşyası çalan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

07.11.2019 15:55 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:00 Evden hırsızlık yapan 2 şahıs adliyede
Samsun'da girdikleri evden ziynet eşyası çalan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre girdikleri 2 ayrı evden ziynet eşyası çalan Y.G. (28) adlı kadın ile D.İ. (16) adlı kız, polis tarafından güvenlik kamerası görüntüsünden yola çıkılarak yakalandı ve gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen D.İ. ile Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosunda gözaltında bulunan Y.G., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Yeni Mahalle, Atakum, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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