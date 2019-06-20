20.06.2019 14:29
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Evden kaçan kıza cinsel istismar sanığının cezası arttı

Evden kaçan kıza cinsel istismar sanığının cezası arttı

KKTC'de evden kaçan 14 yaşındaki kız çocuğuna önce ormanda ardından da otel odasında cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Gökhan Y.'ye (25) verilen 20 aylık hapis cezası, savcının itirazı sonrası 4 yıla çıkarıldı.

KKTC'de evden kaçan 14 yaşındaki kız çocuğuna önce ormanda ardından da otel odasında cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Gökhan Y.'ye (25) verilen 20 aylık hapis cezası, savcının itirazı sonrası 4 yıla çıkarıldı.
İddiaya göre 10 Şubat 2018 günü, Gökhan Y., evden kaçtığını öğrendiği kız çocuğunu aracına aldı. Ormanlık alana götürüp, cinsel istismarda bulundu. Daha sonra da kız çocuğuyla birlikte otele gitti. Otel odasında ikinci kez cinsel istismar suçunu işleyen Gökhan Y. arkadaşını arayarak, otele çağırdı. Otele gelen Gökan Y.'nin arkadaşı Murat Kasım P.  (19) de küçük kıza istismarda bulundu.
Kız çocuğunun şikayeti üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı. 'Cinsel dokunulmazlığını ihlal amacıyla alıkoyma', 'cinsel istismar' ve 'cinsel saldırı' suçlarından yargılanan sanıklardan Gökhan Y. 20, Murat Kasım P. ise 17 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Savcılık, Gökhan Y.'nin cezasını az bularak, bir üst mahkemeye başvurdu.GazimağusaAğır Ceza Mahkemesi de başvuruyu kabul etti.  Gökhan Y.'nin cezası oy çokluğu ile 20 aydan 4 yıla çıkarıldı.


- Karahasan
Kaynak: DHA
Kıbrıs,Dünya

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