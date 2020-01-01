Haberler » 3. Sayfa » Evden kaçan kızlarını geri götürmek için geldiler, karakolluk oldular - Haberler

Evden kaçan kızlarını geri götürmek için geldiler, karakolluk oldular

Çorum'un Mecitözü ilçesinden bir aile, sevdiği çocukla kaçan kızlarını geri götürmek için geldikleri Samsun'un Bafra ilçesinde karakolluk oldu.

01.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 01.01.2020 18:40 Evden kaçan kızlarını geri götürmek için geldiler, karakolluk oldular
'un ilçesinden bir aile, sevdiği çocukla kaçan kızlarını geri götürmek için geldikleri 'un ilçesinde karakolluk oldu.

Olay, Yaka Mahallesi Çanakkale Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, biz süre önce Mecitözü'nde oturan Nehir A.(19) ailesinden habersiz sevdiği Bilal E.(25) ile birlikte kaçarak Bafra'ya geldi. Kızlarından haber alamayan ailesi yaptıkları araştırmalar sonunda Bafra'da olduğunu öğrendi. Kızlarını geri götürmek için Bafra'ya gelen Nehir A.'nın ailesi Çanakkale Sokak'ta iddiaya göre kızlarını geri götürmek için ikamet ettiği evin önünde zorla otomobile bindirmeye çalıştı. Nehir A.'nın otomobile binmemek için direnmesi üzerine çevrede bulunan vatandaşlar olaya müdahale ederek durumu polise bildirdi. Annesinin elinden kurtulan Nehir A. bir iş yerine sığınarak saklandı. İki aile arasında çıkan arbedede Nehir A.'nın yakınları ile Bilal E. kavga etmeye başladı. Kısa sürede olay yerine gelen sivil ekipler olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Birbirinden şikayetçi olan iki aile ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Mecitözü, Samsun, Çorum, Bafra, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

19:37   5 termik santral tamamen, 1 termik santral ise kısmi olarak kapatılıyor - Haberler
19:37   Roma'da yılbaşı geleneği: 15 metreden serin nehir sularına daldılar - Haberler
19:22   TEPAV: Türkiye'nin AB üyeliğine destek büyük, inanç az - Haberler
19:16   Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Muğla Kemerköy, Muğla Yeniköy ve Çanakkale 18 Mart Çan Termik... - Haberler
19:14   Otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı - Haberler
18:49   Ahmet Davutoğlu TikTok'a üye oldu: Gençlik nerede, biz oradayız - Haberler
18:14   Kan donduran cinayet! Eşi için tartıştığı amcasının boğazını kesip, gözlerini oydu - Haberler
17:17   Nihal Olçok'tan Bülent Arınç'a: Şahsi meseleniz için ne antetli kağıdı ne de konumunuzu kullanamazsınız - Haberler
17:01   Son yağışlar İstanbul'da barajları yüzde 4 doldurdu - Haberler
15:37   Ankara'daki faciada yürek yakan detay! Yardım etmek isterken canından oldu - Haberler
1.01.2020 19:53:01