Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Evden kaçan liseli kız bulundu, babası kabul etmeyince yurda verildi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, ailesiyle tartışmasının ardından evden kaçan, fen lisesi öğrencisi K.D. (16), jandarma ekiplerince Side Mahallesi'nde erkek arkadaşıyla evde bulundu.

05.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:54
Evden kaçan liseli kız bulundu, babası kabul etmeyince yurda verildi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, ailesiyle tartışmasının ardından evden kaçan, fen lisesi öğrencisi K.D. (16), jandarma ekiplerince Side Mahallesi'nde erkek arkadaşıyla evde bulundu. Babasının kabul etmediği K.D., çocuk esirgeme yurduna yerleştirildi.

Manavgat'ın Dolbazlar Mahallesi'nde yaşayan Şenel D., çarşamba günü jandarmaya başvurarak, Namık Karamancı Fen Lisesi'nde eğitim gören kızı K.D.'nin evden kaçtığını ve hayatından endişe ettiklerini söyledi. Şenel D., kızının erkek arkadaşı S.K.'nin yanına kaçmış olabileceğini veya birlikte kaçtıklarını düşündüğünü ve şikayetçi olduğunu belirtti. Manavgat Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) yaptığı çalışma sonucu S.K. ve K.D., dün Side Mahallesi'ndeki evde yakalandı. Jandarmaya ifade veren K.D., kendi rızasıyla geldiğini, kaçırma olmadığını, evden ayrıldığı günden bu yana da olumsuz durum yaşamadığını söyledi. Antalya Çocuk İzlem Merkezi'nde de (ÇİM) uzmanlar eşliğinde ayrıca ifadesi alınan K.D., benzer sözleri söyledi. Şenel D. de kızını kabul etmediğini belirtip, çocuk esirgeme yurduna verilmesini istedi. Babasının kabul etmediği K.D., Antalya'da çocukevine teslim edildi.K.D. ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan S.K. ise K.D.'nin Antalya ÇİM'deki ifadesinin ardından karakoldan serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Side Mahallesi, Manavgat, Jandarma, Antalya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Evden kaçan liseli kız bulundu, babası kabul etmeyince yurda verildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti Haberler
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti
Konya’daki şirket, Erdoğan’ın ’Kesinti yapılmasın’ çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti Haberler
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı Haberler
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı Haberler
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde Haberler
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz Haberler
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere ’aptal’ dedi Haberler
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere "aptal" dedi
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:21: Dede ve torunlardan 'evde kal' çağrısı - Haber 13:20: Yangında 5 hektar orman alanı zarar gördü - Haber 13:20: Koronayı yenen yaşlı kadın sağlık çalışanlarının alkışlarıyla uğurlandı - Haber 13:20: Yaşlı adamın tarlasını jandarma sürerek ekime hazırladı - Haber 13:20: Antalya'da şiddetli rüzgar, cam serayı yıktı - Haber 11:50: Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti - Haber 11:49: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti - Haberler 10:48: Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı - Haber 10:36: Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı - Haber 10:22: Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz - Haber 10:15: Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı - Haber 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber