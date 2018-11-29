Evden Kaçan Liseli Kızlar Polise Zor Anlar Yaşattı

Adapazarı'nda evden kaçan 2 genç kız, caddede yerel bir televizyon kanalına röportaj verdikten sonra polisleri görünce kaçmaya başladı. Polislere tekmeler savurup, küfürler eden kızlar güçlükle polis aracına bindirilerek Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

LİSELİ KIZLAR ŞEHRİ BİRBİRİNE KATTI

Olay saat 16.00 sıralarında, Adapazarı şehir merkezindeki Şemsiyeli Park önünde yaşandı. Lise öğrencisi 17 yaşındaki G.N. ve A.K., dün akşam saatlerinde evden kaçtı. 2 kız, geceyi dışarıda geçirip 1 gün boyunca şehir merkezinde vakit geçirdi. Çocukların aileleri ise Sakarya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. 2 kız, Sakarya'da yayın yapan TV264 isimli televizyon kanalında yayınlanan 'Dök İçini Rahatla' isimli programın sokakta kurduğu alanda röportaj verdi. G.N. verdiği röportajda, "İçimi dökmek istiyorum bugün. Neden derseniz bütün halk beni duyacak. Bu zamana kadar duyuramadım, sesimi bütün halka duyurmak istiyorum. Aşk çok iğrenç bir şey, çok kahredici bir şey, kimse bunu tatmasın bence" diye konuştu.

POLİS KELEPÇE TAKMAK ZORUNDA KALDI



Çocukları kentin dört bir yanında arayan polis, 2 kızın TV standında konuşma yaptığı yönünde ihbar alınca harekete geçti. Liseli kızlar, röportaj sonrası yolun karşısına geçtikleri sırada karşılarında polisi görünce kaçmaya başladı. Ekipler, kızları yakalayarak polis aracına götürmek istedi. Kızlar kendilerini polis otosuna bindirmek isteyen ekiplere güçlük çıkardı. Polislere yumruk ve tekmeler savuran kızlar, çığlıklar atarak kendilerini yere attı. Polis, kızları araca bindirmek için büyük çaba sarf etti. Polisler, yere yatırdıkları kızları kelepçeledi.

Bu sırada çok sayıda vatandaş ise olay yerinde toplanarak şaşkınlık içinde olup biteni izledi. Güçlükle polis aracına bindirilen kızlar ailelerine teslim edilmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.