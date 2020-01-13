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Evden kaçan maymun girdiği ahırda yakalandı

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde bir evden kaçan örümcek cinsi maymun, yakalandı.

13.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:35
'ın ilçesinde bir evden kaçan örümcek cinsi maymun, yakalandı.
İlçeye bağlı Cumhuriyet köyünde bir maymunun insanlara ve evcil köpeklere saldırdığını gören vatandaşlar, durumu Aksaray Belediyesi İtfaiye ile Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Harekete geçen ekipler, uzun uğraşlar sonucu, bir ahıra giren maymunu yakalamayı başardı.
Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne getirilerek yiyecek verilen örümcek cinsi maymun, Konya Hayvanat Bahçesi'ne götürülmek üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Evden kaçan maymun girdiği ahırda yakalandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Gülağaç, Aksaray, Güncel

Kaynak: AA


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