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Evden kovulunca kapıyı kilitleyip kendine zarar verdi

ANTALYA'da ev arkadaşıyla kavga eden Yakup A. (30) evin kapısını kilitleyerek kendisine kesici aletle zarar verdi.

29.12.2019 21:43 | Son Güncelleme: 29.12.2019 21:43 Evden kovulunca kapıyı kilitleyip kendine zarar verdi

ANTALYA'da ev arkadaşıyla kavga eden Yakup A. (30) evin kapısını kilitleyerek kendisine kesici aletle zarar verdi. Kapının kırılmasıyla içeri giren polisler Yakup A.'yı etkisiz hale getirdikten sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 20.30 sıralarında ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yakup A., ev arkadaşıyla öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine arkadaşı, iddiaya göre Yakup A.'yı evden kovdu. Arkadaşının olmadığı saatte eve giden Yakup A., içeri girdikten sonra kapıyı kilitledi. Yakup A. evde bulunan eşyaları kırmaya başlayınca sesi duyan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı çaldı ancak açan olmadı. İçeride bulunan Yakup A., kapıyı açmasını söyleyen polislere elinde bıçak olduğunu ve kendisine zarar vereceğini söyledi. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesiyle olay yerine gelen ekipler, kapıyı koçbaşı ile kırdı. Ekipler, elindeki kesici aletle vücudunun farklı yerlerini ve boğazını kesen Yakup A.'yı etkisiz hale getirdi. Kan içerisinde ve yarı çıplak şekilde evden çıkarılan Yakup A., ambulansa bindirildi.Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Yakup A., tedavi için Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Muratpaşa, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

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