20 Kasım 2018, 19:46

Cani Kocanın, Boşanma Aşamasındaki Karısını Öldürdüğü Anlar Kameraya Yansıdı

Çanakkale'de cani kocanın, boşanma aşamasında olduğu karısını başından vurarak öldürdüğü anlar, halk otobüsünün kamerasına yansıdı. Görüntülerde vurulan kadının 'Yardım edin' ve 'İmdat' diye bağırmasının ardından kurşun sesleri yer alıyor.

Çanakkale'de hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan bir kişi boşanma arefesinde olduğu karısını başından kurşunla vurarak öldürdü. Daha sonra kendi kafasına da sıkan eş olay yerinde can verdi. Uzaklaştırma kararı bulunan kocanın gece boyu evin önünde nöbet tuttuğu, eşinin işe gittiği saatte önünü kesip ateş ettiği öğrenildi.

GENÇ KADIN, BOŞANMAK İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU

Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde Esenler Mahallesi Ahmet Piriştina Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Çanakkale Devlet Hastanesinde ebe olarak çalışan S.Ş. (30), şiddetli geçimsizlik nedeniyle yaklaşık 1 yıl önce eşi F.Ş.'den boşanmak üzere mahkemeye başvurdu. Mahkeme F.Ş.'ye evden uzaklaştırma kararı verirken, S.Ş. ise adresini değiştirerek başka bir yere taşındı.

CANİ KOCA, KARISINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Adapazarı'nda kasap olarak çalışmaya başlayan F.Ş., dün akşam saatlerinde Çanakkale'ye geldi. Burada araç temin eden F.Ş., eşinin adresini bularak, evinin etrafında beklemeye başladı. Sabah işe gitmek üzere evden çıkan S.Ş.'nin yanına giden F.Ş., bir süre konuştu. Yaşanan tartışma üzerine F.Ş., yanında getirdiği tabancayla ayrı yaşadığı eşi S.Ş.'yi başından vurdu. Daha sonra aynı silahla intihar etti.

HAYATLARINI KAYBEDEN ÇİFTİN 2 ÇOCUĞUNUN OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme polisleri güvenlik şeridi çekip cinayetle ilgili çalışma yaptı. Bu sırada olayın yaşandığı noktanın karşısındaki bir okulun öğrencileri, polislerin incelemesini meraklı gözlerle takip etti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. Hayatlarını kaybeden çiftin 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

S.Ş'nin başından kurşunla vurularak, öldürülme anları halk otobüsü kameralarına yansıdı. Görüntülerde vurularak ölen S.Ş'nin 'Yardım edin' ve 'İmdat' diye bağırmasının ardından kurşun sesleri yer alıyor.

Sabah,Çanakkale
20 Kasım 2018 Salı 19:46



YORUMLAR (10)
AHMET: Kanım dondu ya. Kadının o yardım edin, imdat çığlıkları şok etti beni. Lanet olsun böyle insanlara. Ya benimsin ya kara toprağın cümlesini ne kadar çok benimsiyor bizim davarlarımız. Göz göre göre öldü kadın. Şu uzaklaştırma kararını çıkaranın Allah bin belasını versin zaten. Ne işe yarar bu kararınız acaba? Devlet insanını yaşatamıyor arkadaş. Sonra orada burada insanı yaşat ki devlet yaşasın diyor. Yazık. . .
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BİNGÜL TEYZE: Bu kaçıncı kadın cinayeti yazıklar olsun
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TUGBA: elinde silah la adamım dıye dolasanlar allah hepınızın belasını versın sızden bır cacık olmaz.pislikler
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ADINIZI YAZIN : M.AKGÜN: Zora Dayalı Evlilik Olurmu Nasıl bir Ülkede Yaşıyoruz İnsanlar Can güvenliğinin saglanması için kimden yardım isteyecek Kadına yazık olmuştur.
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NE SÖYLENİRKİ: MALESEF HİÇ BİRŞEY ESKİSİ GİBİ DEĞİL NE AİLE BİRLİĞİ KALDI NE ÖRF NE ADET NE KIYMET. EVLENİRKEN ÖYLE İNCE DOKUYUNUZ Kİ SORU İŞARETLERİ KALMASIN BOŞVERİN PARASINI İŞİNİ YAKIŞIKLILIĞINI ADAMMI İNSANMI DİYE BAKIN
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