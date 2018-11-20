Cani Kocanın, Boşanma Aşamasındaki Karısını Öldürdüğü Anlar Kameraya Yansıdı

Çanakkale'de hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan bir kişi boşanma arefesinde olduğu karısını başından kurşunla vurarak öldürdü. Daha sonra kendi kafasına da sıkan eş olay yerinde can verdi. Uzaklaştırma kararı bulunan kocanın gece boyu evin önünde nöbet tuttuğu, eşinin işe gittiği saatte önünü kesip ateş ettiği öğrenildi.

GENÇ KADIN, BOŞANMAK İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU

Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde Esenler Mahallesi Ahmet Piriştina Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Çanakkale Devlet Hastanesinde ebe olarak çalışan S.Ş. (30), şiddetli geçimsizlik nedeniyle yaklaşık 1 yıl önce eşi F.Ş.'den boşanmak üzere mahkemeye başvurdu. Mahkeme F.Ş.'ye evden uzaklaştırma kararı verirken, S.Ş. ise adresini değiştirerek başka bir yere taşındı.

CANİ KOCA, KARISINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Adapazarı'nda kasap olarak çalışmaya başlayan F.Ş., dün akşam saatlerinde Çanakkale'ye geldi. Burada araç temin eden F.Ş., eşinin adresini bularak, evinin etrafında beklemeye başladı. Sabah işe gitmek üzere evden çıkan S.Ş.'nin yanına giden F.Ş., bir süre konuştu. Yaşanan tartışma üzerine F.Ş., yanında getirdiği tabancayla ayrı yaşadığı eşi S.Ş.'yi başından vurdu. Daha sonra aynı silahla intihar etti.

HAYATLARINI KAYBEDEN ÇİFTİN 2 ÇOCUĞUNUN OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme polisleri güvenlik şeridi çekip cinayetle ilgili çalışma yaptı. Bu sırada olayın yaşandığı noktanın karşısındaki bir okulun öğrencileri, polislerin incelemesini meraklı gözlerle takip etti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. Hayatlarını kaybeden çiftin 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

S.Ş'nin başından kurşunla vurularak, öldürülme anları halk otobüsü kameralarına yansıdı. Görüntülerde vurularak ölen S.Ş'nin 'Yardım edin' ve 'İmdat' diye bağırmasının ardından kurşun sesleri yer alıyor.