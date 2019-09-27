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Evden uzaklaştırma kararı verilen kocanın eşini öldürmesi

Antalya'nın Alanya ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

27.09.2019 16:40
Antalya'nın Alanya ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.
Kestel Mahallesi'ndeki babaevinde iki çocuğuyla yaşayan Gülseren Y'yi (32) bıçaklayarak öldüren Hilmi Y'nin (43) jandarma karakolundaki işlemleri tamamlandı.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Hilmi Y. adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, Gülseren Y'nin cenazesi, Kestel Mahallesi'ndeki Hanönü Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene katılan dernek yetkilileri, yaşananlardan dolayı üzüntü duyduklarını söyledi.
Eşinin şikayeti üzerine hakkında evden uzaklaştırma kararı verilen Hilmi Y, dün Kestel Mahallesi'nde eşi Gülseren Y'yi bıçaklayarak öldürmüştü.
Evden uzaklaştırma kararı verilen kocanın eşini öldürmesi

Kestel Mahallesi, Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

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