Evden ve bahçesinden 6 kamyon çöp çıktı

KARABÜK'te, tek katlı evin içinden ve bahçesinden 6 kamyon çöp çıktı. Fatih Mahallesi
Muhtarı Mehmet Yücel
, 910 Cadde'deki tek katlı evde yalnız yaşayan Selim
Ö.'nün(58) evini ve bahçesini çöple doldurduğunu belirterek, kendisine yardımcı olunması için Valiliğe dilekçe ile başvuruda bulundu. Eve gelen zabıta ekipleri büyük bir çöp yığınıyla karşılaştı. Temizlik görevlileri aranarak, durum bildirildi. Çok sayıdaki görevlinin çalışmalarında, evin içinden ve bahçesinden 6 kamyon çöp çıktı. Temizlenen ev ve bahçe, dezenfekte edildi. Selim Ö. ise sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.
Muhtar Mehmet Yücel, "Burada insanın yaşaması mucize. Hiçbir insan burada sağlıklı yaşayamaz. Bu vatandaşımızın psikolojik olarak rahatsızlığı var. Eline geçen bütün çöpleri toplayıp evin içerisine ve bahçesine yığıyor. Kedi ölüsü, kemik, çöp, her şey var. Çöpte ne varsa evde o var. Kendisine dikkat etmiyor, sağlığı bozulacak. Zaten bozulmuş yeterince. Bu olaya el atmasaydım bu adam yok olurdu. Yazık günah. Bu vatandaşımız kimsesiz. Bunalıma girmiş. Çareyi çöp toplamakta bulmuş. Sürekli olarak sokakta ne kadar çöp varsa toplayıp getiriyor. Belediyemizle iş birliği yaparak bu evi temizleyeceğiz, boyatacağız ve sağlıklı bir şekilde kendisine teslim edeceğiz" dedi.
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Kaynak: DHA
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