Evden yedek anahtarını aldıkları engelli vatandaşın otomobilini çaldılar

*Çaldıkları otomobille güvenlik kameralarına yakalandılar.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Ümraniye'de bir eve giren 3 kişi, önce evin altını üstüne getirdi, daha sonra yatak odasında buldukları yedek anahtarla kapının önünde park halinde olan otomobili aldı. Hırsızlığı gerçekleştirdikleri iddia edilen 3 kişinin, engelli vatandaşın otomobiliyle uzaklaşmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 20 gün önce saat 15.30 sıralarında Ümraniye Dudullu'da bulunan 5 katlı evin ikinci katında meydana geldi. Yüzde 46 bedensel engelli olan 27 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Hazret Güneş, otomobilini evinin önüne park ederek işe gitti. Öğle saatlerinde otomobilleriyle sokağa gelen 3 kişi, Güneş'in evine girdi. Evin altını üstüne getiren şüpheliler, yatak odasındaki bilezikleri ve otomobilin yedek anahtarını aldı. 3 şüpheliden ikisi geldikleri araçla diğeri ise evden anahtarını çaldıkları otomobille olay yerinden ayrıldı. Yakınlarının telefonla haber vermesiyle Güneş evine geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi. Ekipler, evde parmak izi ve diğer delil incelemesi yaptı. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalınan otomobili bulmak için çalışma başlattı.

Otomobil çalınan Hazret Güneş, "27 yaşındayım, evli ve bir çocuk sahibiyim. Aracım çalındı. Yüzde 46 engelliyim. Ben iş yerindeydim. Saat 3 buçuk sıralarında eve gelmişler, evi talan etmişler. Aracın yedek anahtarını bulmuşlar bir şekilde. Aracımı alıp götürmüşler. Geldiğimde zaten olay yeri inceleme ekipleri gelmişlerdi. Direk kamera kayıtlarında arkadaşların görüntülerini, geldikleri araçların plakalarına ulaştım. Çok mağdur durumdayım" dedi.

"NE OLUR SİZDEN RİCA EDİYORUM, ARABAMI GERİ GETİRİN BANA"

Otomobilini çalan kişilere seslenen Güneş, "Sizden rica ediyorum. Ben yüzde 46 engelli raporlu bir vatandaşım. Ben ne zorluklarla bu arabayı aldım. Borcum hala duruyor. Bütün aldığınız bilezikler size helal olsun, yeter ki arabamı bana geri verin. Gerçekten çok zor durumdayım. 19 gündür yaşadığım psikolojiyi kimse bilmiyor. Ne olur sizden rica ediyorum, arabamı geri getirin bana" diye konuştu.

HIRSIZLIĞI GERÇKELEŞTİRDİKLERİ İDDİA EDİLEN 3 KİŞİ KAMERADA

Hazret Güneş'in park halindeki aracını çaldıkları iddia edilen 3 kişi, sokakta bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, 3 kişinin araçlarıyla birlikte sokağa geldiği, araçtan inen 3 kişinin sokakta yürüdüğü ardından kendi otomobilleri ve çaldıkları otomobille birlikte uzaklaştıkları görülüyor.

Görüntü dökümü

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-Şüphelilerin araçlarıyla sokağa gelmesi

-3 şüphelinin araçtan inmesi

-Şüphelilerin sokakta yürümesi

-Şüphelilerin geldikleri araçla gidişi

-Şüphelilerin kendi otomobilleri ve çaldıkları otomobille sokaktan geçmesi

-Evin darmadağın edilmiş görüntüsü (Cep telefonu)

-Muhabir anons

-Olayın yaşandığı bina

-Hazret Güneş ile röp

-Genel ve detay