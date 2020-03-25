Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Evdeyken covid19' ile ilgili izlenebilecek belgeseller - Haberler

Evdeyken covid19' ile ilgili izlenebilecek belgeseller

Peki evdeyken vaktimi nasıl geçireceğim diye düşünüyorsan biletall.com son blog yazısında koronavirüs ve diğer salgın hastalıklar hakkında bilgi alabileceğiniz belgeselleri sizler için derledi.

25.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:58
Evdeyken covid19' ile ilgili izlenebilecek belgeseller

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi (Covid -19) birçoğumuzun evden çalışmasına ve hepimizin zorunda olmadıkça evden çıkmadan hayatını sürdürmesine sebep oluyor.

Pandemic: How to Prevent an Outbreak

2020 yapımı Netflix belgeseli, global bir salgını önlemek için neler yapıldığını ve bu savaşı sürdürenlerin kimler olduğunu ortaya koyan bir çalışma. Binlerce kişi koronavirüs ve salgınlar hakkında doğru bilgi aradığı günümüzde yayınlanan belgesel serisi, 6 bölümden oluşuyor. Belgesel serisi dünyanın yeni bir pandemi ile nasıl başa çıkacağını anlatıyor. "Pandemi: Bir Salgın Nasıl Önlenir" anlamına gelen belgesel, yeni ve hızlı hareket eden bir virüsün dünyaya yayıldığı teorisi ile başlıyor. Ölümcül bir grip virüsünün 50-100 milyon arası ölüme sebep olduğu son virüsün üzerinden 100 yıl geçmişken ve bu dönemde insan sayısı 2 milyar iken, günümüzde 8 milyar insanın yaşadığı dünyamızda bunun yeniden yaşanması durumunda neler yapılabileceğini gözler önüne seren bu belgeseli izlemenizi öneririz.

Explained, 2. Sezon 4. Bölüm – The Next Pandemic

Vox Media tarafından hazırlanan Netflix orijinal belgeseli Explained, her bölümünde farklı bir konuyu ele alarak baştan sona anlatıyor. Belgeselin "The Next Pandemic" (Bir Sonraki Pandemi) başlıklı bölümünde ise bir pandemi durumunda Bill Gates'in de bulunduğu uzman bir kadro tarafından, bu konuda hangi protokollerin yer aldığı ve bir pandemi ortaya çıkması durumunda buna gerçekten hazır olup olmadığımız tartışılıyor.

The Coronavirus Epidemic

Listemizde birebir koronavirüs salgını ile ilgili hazırlanmış tek belgesel olan The Coronavirus Epidemic, özellikle bu virüsün nasıl geliştiğini ve etkili bir aşı bulmaya ne kadar yakın olduğumuzu kapsıyor. Salgın hakkında güncel veriler görmek isteyen ve ne aşamada olduğumuzu anlamak isteyenlerin izlemesi gereken bu seriye yalnızca Curiosity Stream isimli çevrim içi video izleme servisinden İngilizce altyazılı olarak ulaşabiliyorsunuz. Koronavirüs son durumunu merak edenler bu belgeseli izleyerek bilgilenebilir. Koronavirüs hakkında doğru bilgiler toplanmaya ve paylaşılmaya devam ettikçe bu konu ile ilgili belgesel sayısının artmasını ve böylece daha fazla bilgileneceğimizi bekliyoruz.

The Body

Curiosity Stream servisinin bir diğer belgeseli olan The Body, insan vücudunun nasıl çalıştığını detaylı bir şekilde anlatıyor. Üç bölümlük belgesel serisi, insan biyolojisinin temellerini bilmek ve virüsün insan vücudunu nasıl etkilediğini anlamak için gerekli bilgileri sıralıyor. Üç bölümlük belgeselin özellikle ikinci bölümünde modern hastalıkların üstesinden nasıl gelindiğine odaklanılıyor. Koronavirüs belitileri ve koronavirüs etkilerinin araştırıldığı günümüzde hastalıkların vücudu nasıl etkilediği ve vücudun bununla nasıl savaştığını gösteren belgeseller izleyerek konu hakkında bilgilenebilirsiniz

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bakanlar Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca açıklama yapıyor Haberler
Bakanlar Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca açıklama yapıyor
ABD’de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu Haberler
ABD'de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı Haberler
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler Haberler
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler
Ölen yaşlı kadın 3 yıl sonra eşiyle aynı kaderi paylaştı Haberler
Ölen yaşlı kadın 3 yıl sonra eşiyle aynı kaderi paylaştı
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı Haberler
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Sincan Cezaevi’nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama Haberler
Sincan Cezaevi'nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama

Son Dakika Güncel Haberleri

19:28: FLAŞ - Haber 19:28: FLAŞ - Haber 19:28: Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere sıkı sıkıya uyarsak dışarıya özlemimiz çok uzun sürmez." - Haber 19:28: Koca: "Uygulamayı okul tatili olarak görmeyin, çocuklarınızın da böyle anlamalarını önleyin. - Haber 19:28: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a karşı önlemler artıyor - Haber 19:23: Son Dakika: Okullara verilen ara uzatıldı - Haber 19:12: Bakanlar Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca basın açıklaması yapıyor - Haber 18:47: Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri - Haber 18:19: Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü - Haber 17:39: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı - Haber 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı - Magazin