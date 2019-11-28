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Eve alkollü gelen kocasını bıçakladı

Samsun'un Bafra ilçesinde akşam eve alkollü gelen kocasını bıçaklayan kadın serbest bırakıldı.

28.11.2019 20:35 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:40Eve alkollü gelen kocasını bıçakladı
'un ilçesinde akşam eve alkollü gelen kocasını bıçaklayan kadın serbest bırakıldı.

Olay, Hacınabi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eve alkolü gelen Hüseyin K. (50), eşi Hatice K. ile tartıştı. Çıkan tartışmada Hatice K. eşini sırtından bıçakladı. Yaralanan Hüseyin K. oğlu tarafından Bafra Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan ilk tedavisinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayın polis ekiplerine intikal etmesi üzerine gözaltına alınan ve eşinin şikayetçi olmadığı Hatice K. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde serbest bırakıldı. - SAMSUN

Hatice Çarpar, Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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