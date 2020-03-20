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Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu

Ankara'da eve sabaha karşı alkollü gelen adam ve karısı arasında tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine sinirlenen kadın, eşini iple boğarak öldürdü. Çiftin üç çocuğunun da olay sırasında evde olduğu öğrenildi.

20.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:04
Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu

Ankara 'nın Keçiören ilçesinde eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, kocasını iple boğarak öldürdü.

Keçiören ilçesi Şehit Kubilay Mahallesi Estergon Caddesi üzerindeki bir evde meydana gelen olayda, saat 06.00 sıralarında evine alkollü şekilde gelen İsmail K. ile eşi E.K. arasında tartışma çıktı. Çiftin M.K, K.K. ve M.K isimli üç oğlunun da evde bulunduğu sırada yaşanan tartışmanın büyümesi ile çıkan arbedede E.K, eşini iple boğarak öldürdü.

Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu

KOMŞULARI İHBAR ETTİ

Komşularının binadaki kavga seslerini duyarak ihbar etmesi üzerine eve polis ekipleri geldi. Polisler, evin etrafında güvenlik önlemi alarak, cinayete ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, evde bulunan kadını ve 3 çocuğunu gözaltına aldı.

Öldürülen İsmail K'nın Konya'da çalıştığı ve mobilyacı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Etiketler : Keçiören, Ankara, 3. Sayfa

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