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Eve atılan yanıcı madde yangın çıkardı, 5 kişi hastanelik oldu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir eve atılan yanıcı madde nedeniyle çıkan yangında 5 kişi hastanelik oldu.

25.12.2019 02:20 | Son Güncelleme: 25.12.2019 02:25 Eve atılan yanıcı madde yangın çıkardı, 5 kişi hastanelik oldu
'ın ilçesinde bir eve atılan yanıcı madde nedeniyle çıkan yangında 5 kişi hastanelik oldu.

İddiaya göre, Atatürk Mahallesi Songül Sokak üzerindeki bir apartmanın giriş katındaki ikamete, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce camdan içeriye yanıcı bir cisim atıldı. Çıkan yangın üzerine bina apar topar boşaltıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, dumandan etkilenen apartmanın üst katındaki 5 vatandaş hastanede tedavi altına alındı.

Kapaklı polisi tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Kapaklı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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