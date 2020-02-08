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Eve balkondan girmek isterken yere çakıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde oturduğu evin anahtarını yanına almayı unutan genç, merdiven dayayıp girmek istediği evin ikinci katından düşerek yaralandı.

08.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:36Eve balkondan girmek isterken yere çakıldı
'nın ilçesinde oturduğu evin anahtarını yanına almayı unutan genç, merdiven dayayıp girmek istediği evin ikinci katından düşerek yaralandı.

Olay. Mahallesi Çini Sokak'ta meydana geldi. Mavi Çini Sitesi'nde oturan Enes Kuleber (17), oturduğu evin anahtarını yanına almayı unuttu. Dışarıda kalan Kuleber, eve girmek için ikinci katta merdiven dayadı. Balkondan eve girmek isteyen genç, dengesini kaybederek yere çakıldı. Olayı gören site sakinleri hemen 112 sağlık ekiplerine verdi. Düştüğü yerden ambulansa konulan Kuleber, İznik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Selçuk, İznik, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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