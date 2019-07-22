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Eve davet ettikleri turistlere, kısır ikram ettiler

Güney Kore'den Bingöl'ün Solhan ilçesine gelen 3 kız kardeşi gören Gültekin ailesi, onları eve davet edip yöresel yemekler, kısır ve çay ikram etti.

22.07.2019 11:14 Eve davet ettikleri turistlere, kısır ikram ettiler
Güney Kore'den Bingöl'ün Solhan ilçesine gelen 3 kız kardeşi gören Gültekin ailesi, onları eve davet edip yöresel yemekler, kısır ve çay ikram etti.

Fırsat buldukça Türkiye'ye geldiği öğrenilen Güney Koreli 3 kardeş bu kez doğu turuna çıktı. Doğu turunda Bingöl'ün Solhan ilçesine de giden 3 kardeşi gören ve dikkatlerini çeken Gültekin ailesi, onları evine davet etti. Daveti kabul eden turist kardeşler, ev sahibi ve yakınları tarafından ağırlandı. Telefondan çeviri üzerinden anlaşan Gültekin ailesi, turistlere yöresel yemeklerin yanı sıra kısır ve çay ikram etti.

Güney Koreli kardeşleri ağırlamaktan çok mutlu olduklarını belirten Elif Gültekin, "Evimizin önünden geçerken davet ettik onlarda bizi kırmadılar. Türkçe konuşmayı bilmedikleri için telefondan çeviri üzerinden anlaşıyorduk. Çok memnun kaldılar keşke önceden tanışsaydık dediler. Çok ısrar ettik ama kalmadılar. Onlara Kur'an- Kerim okumalarının bizleri tanımalarına yardımcı olacağını söyledik"dedi.

Tamamen tesadüfen gelişen durumdan hem kendilerinin hemde turistlerin keyif aldığını aktaran Gültekin, insanlara fazlasıyla güvenen bu tip misafirleri toplum olarak yanıltmamak gerektiğini de aktardı.

Kentteki ziyaretlerini tamamlayan 3 kardeşin, gezi turlarında yer alan Diyarbakır'a gittiği öğrenildi. - BİNGÖL
Kaynak: İHA
Bingöl, Solhan, Güney, Güncel

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