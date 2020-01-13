Haberler » Güncel » Eve dönmeyen çiftçinin tarlada cesedi bulundu - Haber

Eve dönmeyen çiftçinin tarlada cesedi bulundu

BURSA'nın İznik ilçesinde sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan çiftçi Salih Günay'ı (55) aramaya çıkan yakınları tarlada cesedi ile karşılaştı.

13.01.2020 22:19 | Son Güncelleme: 13.01.2020 22:19Eve dönmeyen çiftçinin tarlada cesedi bulundu

BURSA'nın ilçesinde sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha alınamayan çiftçi Salih Günay'ı (55) aramaya çıkan yakınları tarlada cesedi ile karşılaştı. Vucudunda herhangi bir darp yada kesici ize rastlanılmayan Günay'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

İznik ilçesine bağlı kırsal Müşküle Mahallesinde oturan evli ve bir çocuk babası çiftçi Salih Günay, sabah saatlerinde Ambalar mevkiindeki tarlaya gitti. Hava kararmasına rağmen eve dönmeyen ve telefona da cevap vermeyen Günay'ın sağlığından endişe eden yakınlara aramaya çıktı. Yakınları arazide yaptığı aramada talihsiz adamın cansız bedeniyle karşılaşırken, durumu sağlık ve Jandarma ekiplerine haber verdi. Tarlaya gelen sağlık ekipleri, vucudunda herhangi bir darp yada kesicici ize ratlanılmayan Günay'ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi.



Kalp Krizi, Sabah, İznik, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:55  Abhazya'nın geleneksel yeni yıl bayramı kutlandı - Haber
22:55  Batman ermeni asıllı erin öldürülme davasında karar çıktı - Haber
22:54  Yolu karla kaplı köyde düşerek yaralanan öğretmen için seferber oldular - Haber
22:54  İtalya Başbakanı Conte Türkiye ziyaretini değerlendirdi Açıklaması - Haber
22:53  DHA YURT BÜLTENİ-22 - Haber
22:27  Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı - Haber
22:17  Kanaatkar tutumuyla büyük takdir toplayan Hasan isimli genç için Ankara Valiliği harekete geçti - Haber
22:03  Son Dakika: Irak'tan acı haber: 2 şehidimiz var - Haber
20:38  Sokak ortasında deve kesen kasap, bu kezde tekmeli, yumruklu, sopalı kavgayla gündeme geldi - Haber
20:14  İstanbul'da 18 saatlik su kesintisi! 14 mahalle etkilenecek - Haber
13.01.2020 23:03:10