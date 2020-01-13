Eve dönmeyen çiftçinin tarlada cesedi bulundu

BURSA'nın İznik ilçesinde sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan çiftçi Salih Günay'ı (55) aramaya çıkan yakınları tarlada cesedi ile karşılaştı. Vucudunda herhangi bir darp yada kesici ize rastlanılmayan Günay'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

İznik ilçesine bağlı kırsal Müşküle Mahallesinde oturan evli ve bir çocuk babası çiftçi Salih Günay, sabah saatlerinde Ambalar mevkiindeki tarlaya gitti. Hava kararmasına rağmen eve dönmeyen ve telefona da cevap vermeyen Günay'ın sağlığından endişe eden yakınlara aramaya çıktı. Yakınları arazide yaptığı aramada talihsiz adamın cansız bedeniyle karşılaşırken, durumu sağlık ve Jandarma ekiplerine haber verdi. Tarlaya gelen sağlık ekipleri, vucudunda herhangi bir darp yada kesicici ize ratlanılmayan Günay'ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi.