Eve dönüş yolunda metro ve metrobüs yolcularının koronovirüs önlemleri
TÜRKİYE'de ilk koronovirüs vakasının görülmesiyle vatandaşlar kişisel önlemlerini artırdı.
11.03.2020 19:50 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:51
TÜRKİYE'de ilk koronovirüs vakasının görülmesiyle vatandaşlar kişisel önlemlerini artırdı. İş çıkışı Zeytinburnu Metro ve metrobüs istasyonlarında yolcuların maske taktığı ve dezenfektan kullandığı görüldü.
DEZENFEKTANI CEBİNDE TAŞIYOR
Burcu Aydın, "Antiseptik alkoller kullanıyoruz, çalıştığımız ortamı sürekli temiz tutmaya çalışıyoruz. Sadece bunları yapıyoruz şimdilik, başka yapabileceğimiz bir şey yok" dedi. Barış Meşin, önlem aldığını belirterek cebinde bulunan dezenfektanı gösterdi. Meşin, "Metrobüsten çıktığımızda sıkıyoruz. Okula ve toplu taşımaya da maskeyle gidiyoruz. Şimdilik önlemlerimizi aldık. İlk vaka çıktıktan sonra biraz daha önlemleri artırdık" diye konuştu.
"KORKMUYORUM, GELDİ ARTIK, GELDİYSE DE ÇEKECEĞİZ"Dilara Çetin, "Aile baskısı aslında. Yapacak bir şey yok, korunmaya çalışıyoruz ama korunulacak gibi değil yani. Her şey Allah'tan biz tabi ki de önlemimizi alacağız ama yapacak bir şey yok. Eğer gelecekse de gelecek" şeklinde konuştu.
Kaynak: DHA
Etiketler : Zeytinburnu, Güncel
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