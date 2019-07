Eve Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Güzelliğinin ardında büyük bir sır saklayan Eve, göründüğünden çok daha tehlikeli biridir. Genç kadının ona bakanlardan sakladığı başka biri yüzü vardır. Eve aslında bir suikatçıdır. Para karşılığında suikastler düzenleyen genç kadın, yüksek profilli, iyi para getiren işler için bütün dünyayı dolaşarak cinayetler işlemektedir. Yaşam tarzı şu an için ona iyi getiriler sağlamıştır ancak aldığı son işle birlikte her şey değişecektir. Eve'in son görevi hiç ummadığı şekilde ters gider. İşin geldiği son noktada Eve, kendini kaçmak zorunda bulur. Artık Eve bütün yeteneklerini hayatta kalabilmek için kullanmak zorunda kalacaktır. Jessica Chastain’in Eve karakterine hayat verdiği film in yönetmen koltuğunda Duyguların Rengi ve Trendeki Kız film lerinden hatırladığımız Tate Taylor oturuyor. Senaryosunda Matthew Newton’ın imzasının bulunduğu film in kadrosunda Colin Farrell, John Malkovich, Falk Hentschel, Diana Silvers, Geena Davis gibi isimler yer alıyor.Tate TaylorMatthew NewtonJessica Chastain, Colin Farrell, Geena Davis, Diana Silvers, John Malkovich, Ioan Gruffudd, Common, Jess Weixler, Joan Chen, Courtney Gonzalez, Adam Desautels, Omar Khan, Cassidy Neal, Silas Archer Gustav, Andresito Germosen De La Cruz, Nadezhda Russo, Annie Pisapia, Lin Hultgren, Ronald Woodhead, Ian Dylan Hunt, Dieter Riesle, Aramis Merlin, Alexandria Tait, Arthur Hiou, Efka Kvaraciejus, Michael Guarnera, Paul Tawczynski, Halle Curley, GeGe Jackson, Rob Lévesque, Falk HentschelAksiyonEveFreckle Films2020ABD, İngiltereİngilizceCGV Mars Dağıtım21.02.2020