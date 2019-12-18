Haberler » Güncel » EVE GELEN YOĞURTÇU 5 BİN 920 TL'Yİ ÇALIP KAÇTI... KAÇIŞ ANLARI KAMERADA - Haber

EVE GELEN YOĞURTÇU 5 BİN 920 TL'Yİ ÇALIP KAÇTI... KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

AVCILAR'da 85 yaşındaki kadının paraları, eve yoğurt satmaya gelen kişi tarafından çalındı.

18.12.2019 11:03 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:03EVE GELEN YOĞURTÇU 5 BİN 920 TL'Yİ ÇALIP KAÇTI... KAÇIŞ ANLARI KAMERADA
AVCILAR'da  85 yaşındaki kadının paraları, eve yoğurt satmaya gelen kişi tarafından çalındı. Kadının 5 bin 920 TL'sini göz açıp kapayana kadar çalan şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Merkez Mahallesi Fırın Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mediha Eğilmez, kapıyı çalan bir kişiye kapıyı açtı. Elinde yoğurt kapları, peynir ve tereyağı bulunan 40-45 yaşlarındaki bu kişi, 'den organik ürünler getirdiğini söyledi.

Yaşlı kadın fiyatları tek tek öğrendikten sonra çantasında aldığı yoğurt için ödemesi gereken 80 TL'nin çantasında olmadığını görünce yatak odasındaki dolapta kızı ve kendisine ait paraların bulunduğu desteyi aldı ve içinden 100'TL'yi çekerek, kendisiyle birlikte odaya giren satıcıya verdi.  Yoğurt satıcısı ısrarla kabı boşaltması gerektiğini belirterek mutfağa geçti. Boşalttıktan sonra da kadının yatağı üzerindeki 5 bin 920 lirayı aldıktan sonra hızla evden uzaklaştı. Verdiği 100 TL'nin üzeri olan 20 TL'yi alan kadın, odaya girdiğinde yatak üzerinde bıraktığı paraların yerinde olmadığını görünce komşularına ve polise verdi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri evde inceleme yaparken, binadaki ve çevredeki güvenlik kamerarından  şüphelinin görüntülerine ulaştı. 40 yaşlarında esmer, seyrek saçlı, üzerinde koyu renkli mont ve yeşil kazak bulunan, elinde beyaz renkli bez çanta ve ayağında taban rengi beyaz ayakkabı olan kişinin görüntüleri ekiplere ulaştırılırken görüldüğü yerde yakalanması istendi. Polis hırsızlık şüphelisinin kimliğini tespit ederek onu yakalamak için çalışma başlattı.

Olaydan büyük üzüntü duyduğunu, insanlara güveninin sarsıldığını belirten Mediha Eğilmez, "Benim ve kızımın sigorta parası gitti. Ben şimdi 5 Ocak tarihine kadar parasız kaldım. 3 gün oruç tutacağım. Ben hırsızın en kısa sürede bulunacağına inanıyorumö dedi.


- İstanbul

Silivri, Avcılar, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:32 Hatuniye Camisi zamana meydan okuyor - Haber
11:32 ABD'de Türkiye'ye yaptırım içeren savunma bütçesi senatodan geçti - Haber
11:32 Meksika'da silahlı çatışma: 8 ölü - Haber
11:31 Yolcu uçağında hareketli anlar - Haber
11:26 GKV'de 'Kitapları Aydınlatan Ateş Böcekleri' sahnelendi - Haber
10:21 Köpeği otomobile bağlayıp koşturdu - Haber
09:47 İstanbul ve İzmir dahil bazı kentlerde 2050'de su baskını meydana gelmesi riski arttı - Haber
09:40 Göz tansiyonu ile sol gözünü kaybeden 3 çocuk babası, yardım eli bekliyor - Haber
08:10 Son dakika: İçişleri Bakanlığı, FETÖ'den tutuklanan Urla Belediye Başkanı'nı görevden aldı - Haber
23:12 Yanlışlıkla bebek arabasına çarpan 17 yaşındaki garsona tekmeli yumruklu saldırı anı kamerada - Haber
18.12.2019 11:35:24