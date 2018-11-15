Eve Giderken Üzerine Yıldırım İsabet Eden Halil Öldü

ŞANLIURFA'nın Viranşehir
ilçesinde, evine giderken, üzerine yıldırım isabet eden Halil Bingöl
(23), yaşamını yitirdi.
Olay, gece saatlerinde, Demirci Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Bingöl, evine gittiği sırada üzerine yıldırım isabet etti. Bingöl'ün yere yığıldığını görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin hemen müdahale ettiği Bingöl, kurtarılamadı. Halil Bingöl'ün cansız bedeni, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Şanlıurfa
Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. - Şanlıurfa
Viranşehir,Halil Bingöl,Şanlıurfa,Bingöl
15 Kasım 2018 Perşembe 11:30