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Eve giren baykuş görenleri şaşırttı

Eve giren baykuş görenleri şaşırttı Sivas'ta bir eve giren yaralı baykuş büyüklüğü ile şaşkınlığa neden olurken itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak koruma altına alındıSİVAS - Sivas'ta bir eve giren yaralı dev baykuş itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak koruma altına alındı.

14.11.2019 20:36 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:36Eve giren baykuş görenleri şaşırttı
Eve giren baykuş görenleri şaşırttı
'ta bir eve giren yaralı baykuş büyüklüğü ile şaşkınlığa neden olurken itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak koruma altına alındı
SİVAS - Sivas'ta bir eve giren yaralı dev baykuş itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak koruma altına alındı.
Sivas kent merkezi Seyrantepe mahallesi Cami sokakta evine balkondan giren dev baykuşu yakalamakta güçlük çeken Özdem Tok durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve giden Sivas Belediyesi ekipleri, dev baykuşun kanat kısmından yaralı olduğunu fark etti. Yaralı baykuşu zarar vermeden yakalamak için bir süre uğraş veren ekipler, kısa bir sürenin ardından çarşafla yakalayabildi. Ekipler yaralı baykuşun tedavisinin yapılması için itfaiye müdürlüğüne getirdi. İtfaiye ekipleri dev baykuşla fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Yaralı baykuş tedavisinin yapılmasının ardından doğaya bırakılması için Sivas Belediyesi Veteriner işleri müdürlüğüne teslim edildi.
İtfaiye eri Erhan Biter, dev baykuşu gördüklerinde şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. Biter, " Evin içine balkondan girmişti. Ev sahipleri itfaiye müdürlüğümüzü arayarak durumu bildirdi. Baykuşun kanat kısmında kırık var. Hayvanı şimdi aldık, itfaiyemize getirdik. Buradan da tedavi ettirmek için veteriner işleri müdürlüğüne gidecek. Tedavisinin ardından doğaya bırakacağız. Şimdiye kadar yakaladığımız en büyük baykuş diyebiliriz. Daha öncede çok sayıda baykuş yakaladım ama en büyüğü buydu. Evet çok şaşırdık "dedi.

Sivas Belediyesi, İtfaiye, Sivas, Genel

Kaynak: İHA

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