Eve Giren Hırsızlar Prizleri Bile Çaldı

Edirne
'nin Keşan
ilçesinde kullanılmayan bir eve giren hırsızlar evdeki prizleri, çeşme başlıkları ve gördükleri ne varsa çalıp kayıplara karıştı.
Alınan bilgiye göre, Keşan ilçesindeki boş olan evine gelen ev sahibi A.G, eve girince büyük şok yaşadı. Camının kırıldığını gören ev sahibi, hırsızların elektrik tesisatını, prizleri, çeşme başlıkları, şofben, merdiven ve leğen çaldığını söyledi. A.G. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek hırsızlardan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE
Edirne,Keşan
06 Aralık 2018 Perşembe 19:11