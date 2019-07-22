Haberler» Güncel» Haber

Eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.

22.07.2019 14:32 Eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Alaplı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Hasanlı Köyü'nde bir eve yılan girdiği ihbarı üzerine söz konusu yere giderek çalışma başlattı. Ekipler, kullandıkları aparatla yakaladıkları yılanı doğaya bıraktı.
İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yılanları yakalamak için ucu aydınlatmalı ve kıskaçlı çubuk kullandıklarını belirterek, hiç zarar vermeden yakaladıkları hayvanları tekrar doğal ortamına bıraktıklarını söyledi.
Kaynak: AA
Zonguldak, İtfaiye, Alaplı, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:16   Evinde rahatsızlanan belediye başkan yardımcısı tedavi altına alındı
16:15   Bungee jumping halatı koptu, 30 metreden yere çakıldı
16:15   Ayvalık'ta 37 mülteci yakalandı
16:15   Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü
16:15   Çanakkale ABD savaş gemisi 'USNS Yuma', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
16:14   BM'den İdlib'e 35 TIR insani yardım
16:14   İran'ın el koyduğu İngiliz tankerinin içinden ilk fotoğraf yayınlandı