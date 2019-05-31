31.05.2019 11:21
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Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.
Alınan bilgiye göre, Güldere Mahallesi'nde evinde yılan gören Erkan Polat, durumu itfaiyeye bildirdi.
Eve gelen ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasının ardından yakalanan yılan, daha sonra doğaya bırakıldı.
Erkan Polat, yılanı yakalayan itfaiye ekibine teşekkür etti. İtfaiye müdürü Muhammet Ali Ateş de gelen ihbar doğrultusunda ekiplerin kısa sürede eve intikal ederek görevini tamamladığını söyledi.
Kaynak: AA
Zonguldak, İtfaiye, Güncel