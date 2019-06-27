27.06.2019 13:27
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Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Adıyaman'da, bir ikamete giren 1,5 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Adıyaman 'da, bir ikamete giren 1,5 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde bulunan Kazım Aydın 'a ait eve giren 1,5 metre uzunluğundaki yılanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, oldukça saldırganlaşan yılanı canlı yakalayamayınca öldürerek etkisiz hale getirmek zorunda kaldı. Ölü olarak yakalanan daha sonra toprağa gömülmek üzere itfaiye ekiplerince alındı. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
kazım aydın , yılan , adıyaman , itfaiye , 3. Sayfa

YORUMLAR(2)
MENZİLCİ SOFİ:bu tarz akrep, yılan, kaplunbağa ve timsak tarzı zeyirli hayvanların artması mehdinin zuhuratına işarettir, allahu tala bizi onun yanında eylesin inşaallah
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  • GERÇEKLERİ KONUŞAN ÜLKÜCÜ :kaplunbağa ve timsak ilk defa duydum. . . cahil bir menzil cemaati üyesine yakışır biçimde türkçen bozuk
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