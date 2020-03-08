Eve kapandı
Koronavirüse karşı önlem alan ünlülerden biri de Çağla Şıkel.
08.03.2020 13:44
Ünlü manken, geçtiğimiz günlerde çocuklarıyla beraber doktora giderek kan testi yaptırdı. Sağlıklı bir yaşam için doktorunun verdiği tavsiyelere harfiyen uyan Şıkel, şimdilerde kimseyle tokalaşmıyor, kalabalık yerlerden uzak duruyor, AVM'lere gitmiyor. Ünlü manken, iş dışında tüm zamanını evinde geçiriyor.
Kaynak: Snob Magazin
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