Haberler » 3. Sayfa » Eve kilitleyip işkence yaptıktan sonra bacağından vurup gasp ettiler - Haber

Eve kilitleyip işkence yaptıktan sonra bacağından vurup gasp ettiler

Erzurum'da iki kişi hırsızlık için alıkoydukları bir kişiyi eve kilitleyip işkence yaptıktan sonra ormanlık alana götürerek bacağından vurup gasp etti.

20.11.2019 09:49 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:54Eve kilitleyip işkence yaptıktan sonra bacağından vurup gasp ettiler
'da iki kişi hırsızlık için alıkoydukları bir kişiyi eve kilitleyip işkence yaptıktan sonra ormanlık alana götürerek bacağından vurup gasp etti.

Olay, Pazartesi günü Palandöken ilçesine bağlı Hüseyin Avni Ulaş Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.Ç.Y. (30) eve gittiği sırada B.P. (22) ve Y.A. (31) ile yolda karşılaştı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı aralarında tartışma çıkması üzerine B.P. ve Y.A., M.Ç.Y.'yi eve götürdü. Şahıslar, M.Ç.Y.'yi banyoya kilitleyerek iki gün boyunca işkence yaptı. Daha sonra M.Ç.Y.'yi Eski Alabalık tesisleri içinde bulunan yeşillik alana götüren şahıslar, burada sağ bacağına silahla ateş ederek banka kartlarını, saatini ve cep telefonunu zorla alıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan M.Ç.Y. tedavi altına alındı.

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince başlatılan çalışmalar neticesinde B.P. ve Y.A. Müftü Solakzade Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZURUM

Erzurum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:31 Siirt'te uyuşturucu ticareti yapan 15 kişi tutuklandı
11:28 Yaşlı kadın, bakıcısı tarafından evinde ölü bulundu
11:26 Motosiklet sürücüsü, zincirleme kazaya karışan araca çarptı
11:25 Kısa yoldan gitmek istedi, suda mahsur kaldı
11:25 Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı
09:07 İstanbul'da motosikletli gencin feci ölümü kameralara yansıdı
21:45 Burdur'da vahşi cinayet! Babasını öldürdükten sonra yaktı
14:12 Ecem'i öldürüp ormanlık alana gömen katile ağırlaştırılmış müebbet
20.11.2019 11:34:27