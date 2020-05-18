Eve kurdukları çadırda uyuşturucu yetiştiren 2 zanlı yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, eve kurdukları çadırda özel düzenekle uyuşturucu yetiştiren 2 zanlı gözaltına alındı.

18.05.2020 20:32 | Son Güncelleme: 18.05.2020 20:34
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, eve kurdukları çadırda özel düzenekle uyuşturucu yetiştiren 2 zanlı gözaltına alındı.
Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Muhittin Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda satışa hazır 100 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği, bu tüfeğe ait 2 şarjör ve 30 dolu fişek, uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 635 lira ele geçirildi.
Operasyon düzenlenen evlerden birinde yalıtımlı çadır kurularak saksılarda uyuşturucu ile uyuşturucu yapımında kullanılan bitkilerin yetiştirildiği belirlendi.
Çadırda, uyuşturucu yetiştirilen 12 saksı, reflektör, koku giderici, karbon filtre, nem makinesi, vantilatör, sıvı gübre, ışık sistemi ve havalandırıcı fan sistemi ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.E. ve E.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Eve kurdukları çadırda uyuşturucu yetiştiren 2 zanlı yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Haber

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