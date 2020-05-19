Eve kurdukları çadırda uyuşturucu yetiştiren 3 kişi yakalandı

Eve kurdukları çadırda uyuşturucu yetiştiren 3 kişi yakalandıTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde eve kurdukları çadırda özel düzeneklerle uyuşturucu yetiştiren 3 şüpheli yakalandı.

Eve kurdukları çadırda uyuşturucu yetiştiren 3 kişi yakalandı
19.05.2020 15:02 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:03
Eve kurdukları çadırda uyuşturucu yetiştiren 3 kişi yakalandı
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde eve kurdukları çadırda özel düzeneklerle uyuşturucu yetiştiren 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, domates ekmek için çadır kurduklarını öne sürdü.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Muhittin Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu yetiştirilip satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen polis, evde uyuşturucu üretmek için özel düzenekli çadır kurulduğunu belirledi. Saksılar içinde yetiştirilen uyuşturucuların koku yapmasını önlemek için özel koku giderici sistemi, karbon filtre, nem makinesi, vantilatör, sıvı gübre, ışık sistemi ve fan sisteminin kurulduğu ortaya çıkarıldı.
Çadır içinde yapılan aramada, 100 gram satışa hazır esrar,1 ruhsatsız av tüfeği, bu tüfeğe ait 2 şarjör ve 30 adet fişek,1 hassas terazi, uyuşturucudan elde edilen 635 lira ele geçirildi.
'DOMATES EKTİK'
Uyuşturucularla ilgili gözaltına alınan 3 kişi poliste verdikleri ifadede, evdeki düzeneği domates yetiştirmek için kurduklarını öne sürüp, bu bitkilerin çıktığını iddia etti. Gözaltındaki şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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