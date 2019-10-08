Haberler » 3. Sayfa » Eve tırmanarak giren hırsız yakalandı

Eve tırmanarak giren hırsız yakalandı

Adıyaman'da bir eve tırmanarak giren hırsız, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

08.10.2019 13:03Eve tırmanarak giren hırsız yakalandı
Adıyaman'da bir eve tırmanarak giren hırsız, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 26185 Sokak'ta bir binanın ikinci katındaki eve tırmanarak giren Engin Ö.'nün yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Hatay - Dörtyol nüfusuna kayıtlı olan ve 8 adet suç kaydı bulunan Engin Ö.'yü gözaltına alındı. Polis merkezine götürülerek sorguya alınan Engin Ö., Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Yeni Mahalle, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:37 Ünlü doktor Erkan Topuz'un oğlu, annesinin silahını temizlerken kendisini vurdu
18:35 Önündeki otomobile çarpmamak bariyere çarparak asılı kaldı
18:13 Kontrolden çıkan kamyon önce otomobile çarptı, sonra lunaparkın bahçesine uçtu
18:12 Tamir ettiği asansörün altına kalan teknisyen hayatını kaybetti
18:10 İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca...
18:03 Feci kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
18:02 Kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı