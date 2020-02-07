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Eve uyuşturucu baskınına bir gözaltı

Antalya'da bir ikamette uyuşturucu madde ve silah bulunduran şüpheli yakalandı.

07.02.2020 10:10 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:10Eve uyuşturucu baskınına bir gözaltı
Antalya'da bir ikamette uyuşturucu madde ve silah bulunduran şüpheli yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda, Varsak Aktoprak Mahallesi'nde F.K. isimli şahsın uyuşturucu metamfetamin maddesini depoladığı ve sattığı, ayrıca şahsın ikametinde silah bulundurduğu şeklinde bilgi elde edildi.

Varsak Aktoprak Mahallesi'nde bahse konu ikamette F.K. isimli şahıs 12 adet poşet içerisinde toplam daralı 700 gram metamfetamin maddesi, bir adet tabanca ve 12 adet fişek ile yakalandı. F.K., "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan hakkında işlem yapılarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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