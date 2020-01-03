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Ever Banega Al Ahli ile anlaştı

Özellikle yaz ayı transfer döneminde adı ciddi bir şekilde Galatasaray'la anılan, hatta Ocak ayında sarı kırmızılı kulübe imza atacağı belirtilen Ever Banega'nın yeni durağı belli oldu.

03.01.2020 13:48 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:48 Ever Banega Al Ahli ile anlaştı

İspanya La Liga ekiplerinden 'nın Arjantinli orta saha oyuncusu Ever Banega sürpriz bir transfer kararına hazırlanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan oyuncu, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli ile anlaşmaya vardı.

Sezon başında Fatih Terim'in ısrarla istediği oyuncu, Sevilla'nın sportif direktörü Monchi'nin vetosu sonrasında takımda kalmıştı. Arjantin'den Tyc Sport'un haberine göre, Banega'nın yeni durağı ise Al-Ahli olacak. Al-Ahli'nin 6 ay sonra sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki futbolcunun bonservisi için masaya 7 milyon euro koyduğu ve bu rakamın kabul edileceği kaydedildi.

ŞAMPİYONLUK HAMLESİ BANEGA

Kadrosunda Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza'yı da bulunduran Al-Ahli, Suudi Arabistan Pro Lig'de 12 hafta sonunda topladığı 23 puanla, lider Al Nassr'ın 6 puan arkasında 4. sırada bulunuyor

Bu sezon La Liga'da 17 karşılaşmaya çıkan Éver Maximiliano David Banega, 2 gol atıp 6 da asist yapma başarısı gösterdi.


Suudi Arabistan, Sevilla, La Liga, Spor

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