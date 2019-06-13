Ever Banega'nın menajeri Galatasaray ile görüşmek için İstanbul'a geldi !

Kiralık sözleşmesi biten Badou Ndiaye ile yollarını ayıran Galatasaray, aradığı 8 numarayı İspanya'da buldu. Sevilla'nın Arjantinli yıldızı Ever Banega'yı listenin ilk sırasına yazan yönetim, oyuncunun menajerini sessiz sedasız İstanbul'a getirdi. Salı günü Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşen görüşmede Banega'nın ve Sevilla'nın şartları masaya yatırıldı.

YILLIK 3,5 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Taraflar arasında bir anlaşma olmazken, G. Saray cephesi Arjantinli yıldıza 3.5 milyon Euro garanti ücret ve 5 milyon Euro bonservis ödemeye hazır olduğunu bildirdi. Boca Juniors'tan da teklif alan Banega, Galatasaray'ın teklifini değerlendirecek. Geçen sezon Sevilla formasıyla 51 maça çıkan Arjantinli orta saha oyuncusu Ever Banega, 8 kez ağları havalandırdı.

TRANSFER İÇİN KONUŞTU

Öte yandan Ever Banega da Arjantin basınına transfer için bir açıklama yaptı. Boca'ya transferi sorulan Banega, "Sevilla'da devam edeceğim. Hala devam eden bir sözleşmem var, yarın ne olacağını bilemem" dedi.

(Sabah)