Dünya'nın en yüksek dağı Everest, her maceraperestin deneyimlemek istediği bir serüvendir. Her yıl tüm risklere rağmen binlerce dağcı zirveyi görebilmek için tırmanmakta ancak zor şartlar yüzünden bazıları hayatını kaybetmektedir. Hatta yapılan araştırmalara göre, tırmanan her 10 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca Everest'te 250'den fazla cesetin bulunduğu iddia edilmektedir. Biz de bugün sizlere Everest'te yaşanmış en garip ve ilgi çekici 5 olayı derledik.