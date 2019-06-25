25.06.2019 23:27
Haberler » Spor » Haber

Everton, Barcelona'dan Andre Gomes'i transfer etti

Everton, Barcelona

İspanya'nın Barcelona Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Andre Gomes'in İngiltere'nin Everton Kulübüne transfer olduğunu duyurdu.

İspanya 'nın Barcelona Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Andre Gomes 'in İngiltere 'nin Everton Kulübüne transfer olduğunu duyurdu.
Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Everton ile varılan anlaşmayla Gomes'in 25 milyon avro karşılığında İngiliz kulübüne transfer olduğu bildirildi.
Açıklamada ayrıca, Gomes'in Everton'da elde edeceğini başarılara oranla ek primlerin de Katalan kulübüne ödeneceği belirtildi.
Barcelona, Ağustos 2018'de 2,25 milyon avro karşılığında Gomes'i Everton'a kiralık olarak göndermişti.
Portekizli 25 yaşındaki futbolcu, Everton'da geçen sezon forma giydiği 29 maçta 1 gol atmıştı.
Kaynak: AA
İngiltere , Barcelona , Gomes , Everton , Spor

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
00:22 Kadınlar Dünya Kupası: Hollanda ve İtalya çeyrek finale yükseldi
00:05 Türkiye 20-23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası
00:01 Hollanda ilk kez çeyrek finalde
23:58 Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
23:32 ULEB Avrupa Kupası'na 3 Türk takımı katılacak
23:30 Rıza Kayaalp dünyaevine girdi
23:27 Everton, Barcelona'dan Andre Gomes'i transfer etti