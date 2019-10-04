Haberler » Spor » Haber

Everton, Cenk Tosun'un bonservis bedelini belirledi!

İngiltere Premier Lig ekibi Everton, 22,5 milyon euroya transfer ettiği milli oyuncu Cenk Tosun'u 10 milyon sterline satmak istiyor.

04.10.2019 17:23

Everton'da forma giyen ve bu sezon yalnızca 51 dakika süre alabilen milli futbolcu Cenk Tosun, geçtiğimiz yaz Beşiktaş'ın kendisiyle görüştüğünü ancak kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini söylemişti. Adı son olarak Katar ekibi Al Gharafa'yla anılan 28 yaşındaki santrforla ilgili Ada basınından gelen son iddia ise gündeme bomba gibi düştü.

2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Football Insider adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Everton kulübünün Ocak 2018'de Beşiktaş'tan rekor bir bedelle kadrosuna kattığı Tosun Paşa'yı devre arasında 10 milyon sterlin karşılığında satmaya karar verdiğini yazdı. Moise Kean ve Dominic Calvert-Lewin'in arkasında forma şansı bulamayan yıldız ismin kulübüyle 2022 yazına dek sözleşmesi bulunuyor.

(Fanatik)

Everton, Cenk Tosun'un bonservis bedelini belirledi!

Cenk Tosun, Beşiktaş, Everton, Spor

YORUMLAR(4)
GURBETCİ:LAN ne yapcan avrupayi irkci onlar bak mesuta almanlar nasil irkcilik yaptilar
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN-:al besiktas al onu kurarsin tursusunu yakisir sizlere getirsin sizi ikinci lige bay bay
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
TEUSCHER:alırsan türkü , çığırırsın türkü. . .
Yayından Kaldır
2 6
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:ha ha ha bes para etmez bedava versende alan olmaz yuru
Yayından Kaldır
4 7
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
22:02 Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası
21:58 17. Dünya Atletizm Şampiyonası
21:54 Serbest Dalış Şampiyonasında Derin ve Erken Şampiyon
21:49 Btcturk yeni malatyaspor - yukatel denizlispor (fotoğraflar)
21:48 Tekvandoda server ve azra, avrupa şampiyonu oldu
21:46 Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
21:42 Futbol: TFF 1. Lig