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Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, dizinden sakatlığı bulunan milli futbolcu Cenk Tosun'un durumunu görüntülü görüşme uygulaması Skype aracılığıyla günlük olarak kontrol ediyor.

31.03.2020 20:36 | Son Güncelleme: 31.03.2020 21:08

İngiltere Premier Lig ekibi Everton 'ın Sağlık Direktörü Danny Donachie, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, oyuncuların form durumlarını periyodik olarak izlediklerini belirtti. Sakatlıkları bulunan Cenk Tosun ve Morgan Schneiderlin ile her gün konuştuklarını belirten Donachie, "Şu an herhangi bir ağırlık kaldırma egzersizi yapamıyorlar. Onlarla birebir çalışmamız gerekiyordu ancak bu şimdi mümkün değil. Skype üzerinden onlarla görüşüyoruz ama pratikte yapabileceklerimiz oldukça sınırlı." ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞAMADIKLARI İÇİN ÇOK BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAMIYORLAR"

Donachie, iki oyuncunun da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan durumun farkında olduklarını ifade ederek, "Fazla çalışamadıkları için ilerleyememe konusunda çok büyük hayal kırıklığı yaşamıyorlar. Zaten bu aşamada fazla bir gelişme gösteremeyeceklerdi." yorumunu yaptı. Cenk Tosun, kiralık olarak gittiği Crystal Palace'ta sakatlanmasının ardından Everton'a geri dönmüş ve ön çapraz bağlarından ameliyat edilmişti.

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Everton, Cenk Tosun’un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor

Kaynak: AA

Etiketler: Cenk Tosun, Everton, Skype, Spor

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İngiltere Premier Lig Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor
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Haberler ›› Spor ››Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor - Spor
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