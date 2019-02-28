Everton, Cenk Tosun'un Yerine Golcü Alıyor

Türkiye için rekor bir bonservis bedeliyle Everton'a transfer olan, fakat bu sezon kendisinden beklenen patlamayı yapamayan Cenk Tosun'a kötü haber geldi.

İngiliz ekibinde geride bıraktığımız sezon aslında iyi bir 4 ay geçiren ve 14 maçta 5 gollük bir performans ortaya koyan Cenk Tosun, bu sezon istenilen seviyeye gelemezken Marco Silva'nın ileri uçta sürekli olarak Richarlison-Walcott-Lewin'e forma şansı vermesi Cenk'in ritim tutturmasına mani oluyor.

CENK TOSUN, CARDIFF MAÇINDA KULÜBEDE BEKLEDİ

Salı günü Cardiff karşısında yedek kulübesinden çıkamayan Cenk Tosun, takımının 3-0 kazandığı maçı hocasının yanında takip ederken, Everton'un lig biter bitmez forvet hattına yatırım yapacağı ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezon Leipzig'de 37 maçta 12 gol 7 asist yapan Kevin Austin'le ilgilenen 'maviler' daha şimdiden Alman ekibiyle masaya otururken, iki kulüp arasında anlaşmanın yakın olduğu bildirildi.

CENK TOSUN'UN AYRILMA İHTİMALİ FAZLA

PSG alt yapısından yetişen ve 8 yıl bu kulüpte oynayan Austin 13 milyon Euro karşılığında Leipzig'e transfer olurken, 21 yaşındaki genç yıldızın kısa süre içerisinde büyük çıkış yaratması Everton'ın dikkatini çekti. Transfermarkt'ın verilerine göre şu anda 25 milyon euro'lukpiyasa değeri olan Fransız forvetin Premier Lig'de oynamaya sıcak baktığı belirtilirken, olası anlaşmanın Cenk Tosun'a yaramayacağı ifade edildi.

(Akşam)