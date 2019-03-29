29 Mart 2019, 17:15
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Everton, Cenk Tosun'un Yerine Schick'i Transfer Etmek İstiyor

Everton Kulübü, Beşiktaş'tan rekor bir bonservis bedeli ödenerek transfer edilen milli futbolcu Cenk Tosun'un yerine yeni bir golcü bakıyor.

Everton'ın Beşiktaş'tan geçtiğimiz sezonun devre arasında rekor bir bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Cenk Tosun, bu sezon sergilediği performansla büyük hayal kırıklığı yarattı. Takımıyla çıktığı 25 maçta 3 kez fileleri sarsabilen ve beklentilerin bir hayli altında kalan milli golcünün Everton'da günlerinin sayılı olduğuna yönelik iddialar ortaya atılıyor.

CENK YERİNE SCHICK GÜNDEMDE

Fanatik'te yer alan habere göre;Sözleşmesi 2022 yazında bitecek olan Cenk'in takımdan ayrılabileceği konuşulurken konuyla ilgili olarak İtalyan basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. Milli futbolcunun performansından memnun olmayan Everton yönetiminin golcü arayışlarına şimdiden başladığı ve Roma'da iki sezondur beklentileri karşılayamayan Patrik Schick'in peşine düştüğünü yazdı.

RB Leipzig'in de 23 yaşındaki Çek golcüyle ilgilendiğinin belirtildiği haberde Roma'nın talep ettiği bonservis bedelininse 24 milyon euro olduğu ifade edildi. Öte yandan İtalyan kulübünün satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerine de sıcak baktığı öne sürüldü.

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Spor



YORUMLAR (3)
SIRADAN BİRİ: Zamanın da Tosun için İngiltere zor dur Türkiye ligine benzemez leblebi gibi gol atamaz adamı yerler dediğim millet tepki gösteriyordu haklıyım demek istemem ama durum böyle ne yazık ki.
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DF: Bunu size bir kakaladık
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HASANNN: bizim futbolcular bu kadar yapacak bir şey yok
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