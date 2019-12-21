Everton'da Ancelotti dönemi

İngiltere Premier Lig ekibi Everton, teknik direktörlük görevine Carlo Ancelotti'nin getirildiğini açıkladı.

Mili futbolcu Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton'da Carlo Ancelotti dönemi başlıyor. Lacivert-beyazlılar, 5 Aralık'ta görevine son verdiği Marco Silva'nın yerine Carlo Ancelotti'yi getirdi. Everton'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Ancelotti ile 2023-24 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Everton, Carlo Ancelotti'nin kariyerinde çalıştıracağı 10'uncu takım oldu. 60 yaşındaki teknik adam son olarak İtalya Serie A ekibi Napoli'yi çalıştırmıştı. Anceloti'nin kariyerinde çalıştırdığı takımlar ile 3 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 4 farklı lig şampiyonluğu olmak üzere 20 kupası bulunuyor.