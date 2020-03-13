Menü
Haberler ›› Spor ››Everton'da bir oyuncuda koronavirüs şüphesi - Spor

Everton'da bir oyuncuda koronavirüs şüphesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da bir oyuncuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi çıkmasının ardından bütün takım kafilesi ve teknik ekip karantinaya alındı.

13.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:48
Everton'da bir oyuncuda koronavirüs şüphesi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton 'da bir oyuncuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi çıkmasının ardından bütün takım kafilesi ve teknik ekip karantinaya alındı.
Kulüpten yapılan açıklamada, adı verilmeyen bir futbolcuda yeni tip koronavirüs semptomları saptandığı ve ivedilikle gözetim atına alındığı belirtildi.
Sağlık ekipleriyle yapılan görüşmelerin ardından salgına karşı önlem amacıyla tüm oyuncu ve teknik ekibin de karantina altına alındığı ve test sonuçlarının beklendiği ifade edildi.
Everton, ligde 16 Mart Pazartesi günü lider Liverpool'u konuk edecek.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Everton, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Spor
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor Spor
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Spor
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil Spor
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi Spor
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti Spor
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Spor
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı Spor
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı