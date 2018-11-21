21 Kasım 2018, 10:54
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Everton'da Forma Giyen Cenk Tosun: Beşiktaş'a Dönmeyi Düşünmüyorum

İngiliz ekibi Everton'da yedek kaldığı için ayrılmak istediği iddia edilen Cenk Tosun, "Burada mutluyum. Beşiktaş'ın benimle ilgilendiği haberleri dedikodudan ibaret." dedi.

Beşiktaş'ın, ara transfer döneminde geçen sezon, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'a gönderdiği Cenk Tosun için Ocak ayında kiralama girişiminde bulunacağı söylemişti.

"DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Konuyla ilgili olarak çıkan haberler sebebiyle rahatsız olduğu öğrenilen milli futbolcu, "Beşiktaş benim yuvam. Ancak ben kariyerimde yeni bir sayfa açtım ve Everton'da mutluyum. Ayrıca Beşiktaş'ın ilgilendiği haberleri de dedikodudan ibaret" dedi.

2 GOL ATABİLDİ

Bu sezon İngiliz ekibinde 12 maçta forma giyen Cenk Tosun, rakip fileleri sadece 2 kez havalandırabildi.

Cenk Tosun,Everton,Beşiktaş
21 Kasım 2018 Çarşamba 10:54



YORUMLAR (9)
O R D A K A L: geri gelme söz konusu değilken neden transfer söylentileri çıkar ki, biraz daha gol atsa iyi olur ama skora direkt etki etmeden de takıma katkı sağlanabilir
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ERDAL BAKKAL: zateb bu golcü değilki
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U MUSTAFA: 12 maçta 2 gol. Gerçekten mutlumusun.
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HH: Yüz nakli mi yaptırdı bu
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MUSA: zevkli lig küfür hakaret yok bende gelmezdim
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