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Everton'da şans bulamayan milli yıldızın yeni takımı belli oldu! İmza an meselesi

Everton'da istediği şans bulamayan milli futbolcumuz Cenk Tosun, Crystal Palace için sağlık kontrolünden geçiyor. Cenk'in imzası an meselesi.

10.01.2020 13:38 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:42

İngiltere Premier Lig takımlarından 'da forma şansı bulamadığı için ayrılık kararı alan milli futbolcumuz Cenk Tosun, Crystal Palace ile anlaşmaya vardı. Palace için bugün sağlık kontrolünden geçecek olan Cenk Tosun, bu akşam saatlerinde de resmi imzayı atacak ve sezonun geri kalanına Palace forması altında devam edecek. Cenk Tosun'un satın alma opsiyonu olmadan kiralık olarak katacak olan Palace, takımın santraforu Benteke için de Aston Villa'nın teklifini değerlendirmeye aldı.

"A MİLLİ TAKIM İÇİN CENK'İN KARAR VERMESİ GEREKİYOR"

EURO 2020'de A Milli Takım'ın en büyük kozlarından biri olması beklenen Cenk Tosun için Şenol Güneş, "Cenk oynayabileceği bir takıma transfer olmak zorunda, kendisi ile görüştüm ve yedek olarak beklemenin bir anlamı yok. Hem kendi kariyeri hem de A Milli Takım için Cenk'in bu yönde bir karar vermesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Everton'da şans bulamayan milli yıldızın yeni takımı belli oldu! İmza an meselesi

Cenk Tosun, Everton, Spor


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ELAZIĞLI:CACIK OLMAZ 22 MİLYON DOLAR OLUR. SİZ KISKANADURUN
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YİĞİT:bundan bi cacık olmaz ordada bir şey yapamaz
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