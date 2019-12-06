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Everton'da Vitor Pereira teknik direktörlük için ilk aday

Vitor Pereira Premier Lig yolcusu. Everton yönetimi Marco Silva'dan boşalan teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'yı getirmeyi planlıyor.

06.12.2019 08:32 | Son Güncelleme: 06.12.2019 08:44

Marco Silva'nın görevine son veren 'da gündeme gelen ilk aday, Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim oldu.

İngiliz Sky Sports'un haberine göre Everton, Silva sonrası teknik direktörlüğe ilk aday olarak 'nin eski hocası Vitor Pereira'yı belirledi. Çin Süper Ligi'nde Shanghai SIPG takımını çalıştıran Vitor Pereira'nın Everton'dan gelecek teklife sıcak bakacağı belirtildi.

LİG ŞAMPİYONU OLMUŞTU

Geçtiğimiz sezon Shanghai SIPG ile tarihi bir başarı elde eden ve lig şampiyonluğuna ulaşan Vitor Pereira, bu sezona Çin Süper Kupası'nı alarak başlamasına karşın ligi üçüncü sırada tamamlamıştı.

GEÇİCİ TEKNİK ADAM FERGUSON

Cenk Tosun'un formasını giyen Everton, son olarak Merseyside derbisinde Liverpool'a deplasmanda 5-2 yenilmiş ve ligde 18. sıraya kadar gerilemişti.

Everton'da yeni teknik direktör belli olana kadar takımı Duncan Ferguson çalıştıracak.

Everton'da Vitor Pereira teknik direktörlük için ilk aday

Fabio Alves Da Silva, Çin Halk Cumhuriyeti, Fenerbahçe, Everton, Spor


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