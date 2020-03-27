Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Everton'dan Taraftarına Virüs Zamanında Destek

Tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını sebebiyle liglerin ve birçok işyerinin kapanmasının üstüne Everton kulübü, evinden çıkamayan, maddi ve manevi desteğe yardıma ihtiyacı olan taraftarlarına destek olmak adına 'Mavi Aile' kampanyasını başlattı. Kampanya bünyesinde takım oyuncuları taraftarları telefonla arayarak desteklerini sunmalarının yanı sıra, kulüp çalışanları gerekli evlere yemek, gıda ve moral desteğinde bulunuyor.

27.03.2020 20:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:32
Tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını sebebiyle liglerin ve birçok işyerinin kapanmasının üstüne Everton kulübü, evinden çıkamayan, maddi ve manevi desteğe yardıma ihtiyacı olan taraftarlarına destek olmak adına 'Mavi Aile' kampanyasını başlattı. Kampanya bünyesinde takım oyuncuları taraftarları telefonla arayarak desteklerini sunmalarının yanı sıra, kulüp çalışanları gerekli evlere yemek, gıda ve moral desteğinde bulunuyor. Everton’dan Taraftarına Virüs Zamanında Destek

Kaynak: Dugout



Etiketler: Everton, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Everton'dan Taraftarına Virüs Zamanında Destek - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Cengiz, ’Gün destek günüdür’ diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu Spor
Cengiz, "Gün destek günüdür" diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu
Mustafa Cengiz açıkladı! İşte Terim ve Albayrak’ın son durumu Spor
Mustafa Cengiz açıkladı! İşte Terim ve Albayrak'ın son durumu
Sağlık Bakanı Koca’dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak Spor
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak
Rivaldo, ’Lautaro için erken deyip’ yıldız ismi önerdi Spor
Rivaldo, "Lautaro için erken deyip" yıldız ismi önerdi
Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor Spor
Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor
Yalın’dan Terim’e geçmiş olsun mesajı: Hocam aslan gibidir Spor
Yalın'dan Terim'e geçmiş olsun mesajı: Hocam aslan gibidir
Aston Villalı Trezeguet, Beşiktaş’ı açıkladı Spor
Aston Villalı Trezeguet, Beşiktaş'ı açıkladı
Babası tedavi gören Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle yerden yere vuruldu Spor
Babası tedavi gören Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle yerden yere vuruldu

Son Dakika Spor Haberleri

21:30: Furkan Korkmaz'dan "evde kal" çağrısına uyan 5 kişiye milli forma - Spor 21:24: Bakan Fahrettin Koca'dan spor camiasına corona virüs uyarısı! - Spor 21:16: Gençlik merkezlerinde 'korumalı maske' üretimi - Spor 21:14: Formula 1 takımları, solunum cihazı üretimine destek verecek - Spor 21:08: İngiltere'de ligler "şartlar elverişli olduğunda" başlayacak - Spor 20:53: Mustafa Cengiz: Gün destek günüdür - Spor 20:12: Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak - Spor 19:04: Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken - Spor 19:04: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Hocamın da Abdurrahim'in de durumu çok iyi - Spor 18:36: Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor - Spor 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var - Haber