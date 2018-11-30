30 Kasım 2018, 13:48
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Everton, Fenerbahçe'nin Gündeminde Yer Alan Gabigol'e Talip Oldu

Bu sezon Everton'da ilk 11'de düzenli olarak yer bulamayan Cenk Tosun'a yeni bir rakip daha geliyor. Fenerbahçe'nin de listesinde olduğu iddia edilen Gabigol lakaplı yıldız forvet için İngiliz kulübü araya giriyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Milli yıldız Cenk Tosun'un forma giydiği Maviler, bir forvet transferi daha düşünüyor. Portekiz basınına yansıyan haberlerde, Everton Menajeri Marco Silva'nın Gabigol lakaplı Gabriel Barbosa'yı kadrosunda görmek istediği iddia edildi.

SANTOS'TA KİRALIK OYNUYOR

Brezilya'nın Santos takımında kiralık oynayan Gabigol için Ocak ayından itibaren Everton'ın devreye gireceği yazıldı. Bu sezon ilk 11'de düzenli şans bulamayan ve genelde Richarlison'un arkasında kalan Cenk Tosun, yeni bir forma rakibiyle daha karşılaşacak. Gabigol'le bir Brezilyalı ismi daha kadrosuna katmak isteyen Everton, Inter ile ilk etapta kiralık yolunda anlaşmaya çalışacak.

BONSERVİSİ İÇİN 15 MİLYON EURO İSTENİYOR

En az 15 milyon euro bonservis istenen 22 yaşındaki forvet konusunda Fenerbahçe'nin de adı geçiyor.

Cenk Tosun,Fenerbahçe,Everton

YORUMLAR (3)
V FOR VANDETTA: inşallah everton alırda beşiktaş belki cenk tosunu alır
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NE TRANSFERİ: Fenerin parası olsa devlete olan vergi borcunu öder
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4/D Lİ MAĞDURLAR: 696 KHK İLE KADROYA GEÇEN 4/D Lİ SÜREKLİ İŞÇİLERE 2020 EKİMİNE KADAR UYGULANAN YHK KARARLARI HAKSIZLIKTIR.. KADRO ALAN İŞÇİLER OLARAK BİZLERDE 2019 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İSTİYORUZ.. TİS İKRAMİYESİ (30+30), DENGE ÖDENEĞİ VE ENFLASYON FARKI İSTİYORUZ !!! ESKİ KAMU İŞÇİLERİ İLE AYNI HAKLARI İSTİYORUZ !!!HH
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  • ŞAHİN : 52 gunluk tediyeyi zar zor alıyoruz. 52 gun dediler bu sene 36 gun verdiler. kadroya geçtiğine dua et
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